Chelsea - Tuchel : "Nous devons surperformer pour rattraper Manchester City"

Le football est en constante évolution. Vous avez des périodes où vous jouez bien, la clé est de maintenir cela le plus longtemps possible. Demain, nous affrontons le champion d'Europe. Une excellente équipe", a analysé le manager du mois en Premier League, dressant quelques éloges à l'adresse de Tuchel. "Un des rares entraîneurs avec qui j'apprends constamment pour devenir moi-même un meilleur entraîneur. Excellent dans tous les registres. J'ai aimé regarder ses équipes à Mayence et Dortmund et son approche. Il rend le football meilleur".

Samedi, la pelouse de l'Etihad Stadium sera le théâtre d'un nouveau choc en Premier League avec l'opposition entre le leader, Manchester City, et son dauphin, Chelsea (10 points séparant les deux formations). Cette rencontre pourrait être l'occasion pour l'équipe de Pep Guardiola d'accroître un peu plus son avance au sommet du Championnat d'Angleterre en cas de succès mais Thomas Tuchel a affirmé son envie de ne rien lâcher, en dépit des circonstances, ce vendredi en conférence de presse." a-t-il commenté dans des propos relatés par L'Equipe.Assurant que City avait eu moins de blessures et moins de cas positifs au Covid-19, l'entraîneur des champions d'Europe sera peut-être rassuré des déclarations tenues par Pep Guardiola, qui a confirmé des nouveaux cas dans son effectif :Certains reviennent, mais certains sont à nouveau positifs", a-t-il expliqué, lui-même touché par le virus jeudi dernier et absent sur le banc lors du succès obtenu contre Swindon Town en FA Cup (1-4).Concernant le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions remportée par les Blues à Porto (1-0), le natif de Santpedor a assuré s'attendre à une opposition forte, notamment en raison du statut des Blues. "