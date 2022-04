Chelsea : Tuchel évoque la situation de Lukaku

Décidément, depuis sa mise à l'écart début 2022 suite à une sortie dans la presse, la magie n'opère plus entre Romelu Lukaku et Chelsea. Depuis, le Belge doit se contenter de bouts de matchs quand il n'est pas blessé, comme dernièrement à Southampton (0-6) et face au Real Madrid (2-3, ap). Pire, la concurrence s'est elle réveillée et se montre décisive, à l'image de Timo Werner, buteur notamment contre les Saints et les Merengue. « Il a été décisif à Madrid et aurait pu être le héros du troisième but, mais finalement on a été éliminés. (...) En ce moment, Timo joue un rôle énorme et mérite sa place dans l'équipe », a d'ailleurs reconnu Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, après la victoire contre Crystal Palace dimanche (2-0). Un succès synonyme de qualification pour la finale de la FA Cup, où ils défieront prochainement Liverpool pour un titre à Wembley (le 14 mai, à 16h).

« Les choses peuvent aller très vite »

Interrogé par la suite sur Lukaku, l'Allemand s'est montré clair à ce sujet. « Il n’était pas prêt physiquement pour l’intensité de demi-finale de FA Cup. Ce n’est pas facile d’aborder un tel match après une blessure (au talon). Il n’a pas eu autant de minutes récemment que les autres joueurs, sa condition physique n’est pas tout à fait au point, sinon il y aurait eu de grandes chances de débuter aujourd’hui (dimanche). Il a eu une énorme occasion contre le Real Madrid et les choses peuvent aller très vite, a notamment expliqué Tuchel, en conférence de presse. Personne ne sait ce que ce but aurait fait pour nous s’il avait saisi sa chance de la tête en fin de match. C’est exactement ce qu’il doit faire : attendre, être patient, travailler dur et faire passer l’équipe en premier. Être prêt à aider l’équipe, parce qu’en tant qu’attaquant vous pouvez aider en quelques secondes. »