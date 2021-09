Chelsea : Tuchel considère Manchester City comme la référence

Champion d'Europe en titre, Chelsea reçoit le Champion d'Angleterre, Manchester City, finaliste de la Ligue des Champions la saison passée. Samedi, c'est une affiche de première catégorie qui se déroulera sur la pelouse de Stamford Bridge entre les joueurs de Thomas Tuchel et ceux de Pep Guardiola (13h30). Le leader de Premier League face au cinquième alors que 3 points séparent les deux équipes après 5 matchs de championnat cette saison. Fort d'un bilan très positif face aux Citizens, Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse avec optimisme ce vendredi.

Tuchel veut que Chelsea soit aussi performant que City sur la durée

L'ancien coach du PSG a transformé Chelsea et a également tenu Manchester City en échec, remportant trois matchs consécutifs contre Guardiola depuis sa prise de fonction avec les Blues en janvier : un succès en demi-finale de la FA Cup, une victoire en championnat puis la plus belle sans doute, une victoire 1-0 en finale de la Ligue des Champions, le 29 mai dernier à Porto. Pour autant, Tuchel a placé Manchester City comme une véritable référence. "C'est en effet un match à six points entre deux équipes à la lutte pour le top quatre, et si vous luttez pour le top quatre, vous luttez aussi pour le titre. C'est encore trop tôt pour être un match décisif. Vous pouvez dire que c'est décisif, ça ne change rien. Inutile d'être timide et de minimiser l'importance de ce match", a expliqué le technicien allemand. "Il peut y avoir un nul, les choses seront compliquées car City reste un exemple et la référence au plus haut niveau. Ils sont à ce niveau depuis tellement d'années maintenant. Je suis très heureux que nous ayons, nous aussi, eu des résultats et de la constance. À nous de prouver que nous pouvons le faire sur la durée, comme l'a fait City."



Manchester City, justement, va avoir de quoi s'évaluer lors des prochains jours. Après ce déplacement à Chelsea, les joueurs de Pep Guardiola affronteront le PSG, mardi au Parc des Princes lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (20h45), puis un autre déplacement sera au programme : à Anfield face à Liverpool, le 3 octobre. City a, pour rappel, remporté trois des quatre dernières Premier Leagues.