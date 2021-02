Chelsea : Tuchel conservé à une seule condition

Un mois après avoir été limogé du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a retrouvé du service du côté de Chelsea. Premier entraîneur allemand à prendre en main la formation londonienne, l'homme de quarante-sept ans s'est engagé pour dix-huit mois. Et s'il veut espérer poursuivre l'aventure plus longtemps, Tuchel se serait vu fixer une seule et unique condition : qualifier chaque saison son équipe pour la Ligue des champions.

Viré avant l'arrivée de son successeur, Frank Lampard était bien mal parti pour atteindre ce même objectif cette année. Actuel septième de Premier League, Chelsea pointe à deux longueurs de la première place européenne, mais à six d'une possible qualification en LdC. Et selon une publication du Dailymail ce lundi, le président du club, Roman Abramovitch, serait intransigeant sur l'objectif à atteindre.

Remporter la LdC

Thomas Tuchel aura bien du mal à emmener ses Blues vers les quatre premières places du classement cette saison, lui qui va avoir besoin de temps pour trouver ses repères et remettre ses joueurs dans le bon sens. Hormis le championnat, il peut toujours espérer remporter la compétition puisque Chelsea est toujours en course cette année et affrontera l'Atlético de Madrid en huitième de finale.