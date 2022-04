Chelsea : Tuchel accuse... la pelouse pour expliquer la défaite

Depuis quelque temps, Chelsea vit une période compliquée. Entre les problèmes liés à la possible vente forcée du club par Roman Abramovitch, l'élimination d'un rien en quart de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid (1-3, 2-3) et le fait que les Blues ne sont plus depuis un moment engagés dans la course au titre en Premier League, les Londoniens ont déjà connu des fins de saison plus sympathiques. Mercredi soir, après la défaite de Chelsea contre Arsenal à Stamford Bridge (2-4), lors d'un match en retard comptant pour la 25eme journée de Premier League, César Azpilicueta a même eu une altercation avec un de ses supporters. « Je l’ai vu, mais honnêtement, je peux aussi comprendre le supporter », a réagi Thomas Tuchel, à ce propos, à l'issue de la défaite des siens. Par la suite, en conférence de presse, l'Allemand a tenté d'expliquer ce revers en pointant du doigt l'état de la pelouse de l'antre des Blues.

« La même erreur que contre le Real Madrid »

« Ça sonne comme une excuse mais le terrain est très difficile à jouer ici, ce n’est pas en notre faveur. Le ballon rebondit très bizarrement devant Christensen (ce qui a entraîné une interception de Nketiah). Mais on fait surtout la même erreur que contre le Real Madrid. Ça nous avait coûté la qualification en Ligue des Champions, cette fois ça nous coûte le match. Il faut avoir la bonne tactique et je doute que j’avais bon là-dessus. Il faut aussi la bonne composition d’équipe et je doute aussi que j’avais bon de ce côté-là, a par la suite déclaré Tuchel. Ils reçoivent tous les louanges quand ils gagnent et ils doivent affronter la réalité, il est impossible de gagner des matchs comme celui-ci si vous faites autant d’erreurs de ce niveau. Il faut que ça cesse. » En cette fin de saison, Chelsea va devoir se reprendre pour assurer sa place dans le top 4 anglais.