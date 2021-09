Chelsea s’impose, Lukaku voit double

Avec deux victoires et un nul en trois rencontre, les Blues de Romelu Lukaku recevaient Aston Villa, qui a perdu Jack Grealish cet été au profit de Manchester City. Et les Londoniens voulaient profiter de cette 4e journée pour s’offrir une nouvelle bonne performance. Au quart d'heure de jeu, Kovacic s’enfonçait dans le camp des Villans avant de lancer dans la profondeur Lukaku. Le Belge en profitait pour ouvrir le score en faveur des Blues. Des Blues qui dominaient et qui allaient d'ailleurs en profiter pour doubler la mise par l'intermédiaire de Kovacic. L'ancien joueur du Real Madrid profitait d'une erreur de Mings pour inscrire le but du 2-0 d'une frappe piquée du droit.



2-0, c'était d'ailleurs le score au repos dans cette rencontre, même si les joueurs de Villa ont très bien réagi après l'ouverture du score avec des opportunités de Watkins et Ramsey, sur lesquelles Mendy a dû s'employer avec de belles parades pour sauvegarder l'avance des locaux. En seconde période, les visiteurs continuaient à pousser, mais se heurtaient à une défense solidaire des Blues et à des fulgurances d'un Kovacic intenable, qui menaçait la défense adverse en permanence. C'est finalement Lukaku qui s'offrait un doublé en toute fin de rencontre pour sceller le destin de la rencontre. 3-1, Chelsea continue sa belle entame en Premier League. Le club londonien rejoint Manchester United en tête.