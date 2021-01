Chelsea : Shevchenko plutôt que Tuchel ?

Andriy Shevchenko est lui aussi cité parmi les entraîneurs capables de prendre la relève en tant que manager de Chelsea si les Blues décident de se séparer de Frank Lampard. Alors que les pensionnaires de Stamford Bridge languissent à la neuvième place du tableau de la Premier League, les médias anglais rapportent rapporte que le nom de l'Ukrainien figure dans les petits papiers des dirigeants.

Tuchel a de la concurrence à Chelsea

Shevchenko a joué pour Chelsea entre 2006 et 2008 et s'est depuis forgé une carrière de sélectionneur avec l'équipe nationale d'Ukraine, passant par les équipes des moins de 19 ans et des moins de 21 ans. Chelsea étudie ses options pour remplacer Lampard et son ancien coéquipier fait donc partie de la liste restreinte, envisagée par les décideurs londoniens. Le joueur de 44 ans a mené l'Ukraine en qualification pour l'Euro 2020, faisant match nul 0-0 au Portugal et battant les champions d'Europe 2-1, à Kiev. Shevchenko reste proche du club alors que son fils de 14 ans, Kristian, joue dans l'académie du club et est très apprécié par le propriétaire du club Roman Abramovich, d'après une indiscrétion du tabloïd anglais The Sun. Le coach ukrainien semble donc avoir une légère longueur d'avance sur Thomas Tuchel dans ce dossier.