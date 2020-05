Chelsea : Selon Zola, « Hazard et Willian ont souffert avec Sarri »

Une Coupe d'Europe pour Sarri

Tout avait pourtant bien commencé. A la tête de l'équipe de Chelsea lors de la saison 2018-2019, le coach italien Maurizio Sarri (61 ans) aurait trop tiré sur la corde lors des entraînements pour certaines stars. Une question soulevée par Gianfranco Zola, son assistant de l'époque. Ce dernier a révélé plusieurs vérités au micro de beIN Sports. « Il y avait des joueurs talentueux comme Hazard et Willian qui souffraient des types d'exercices que nous faisions. Des exercices nécessaires pour d'autres. » Des méthodes également jugées comme trop répétitives par l'international belge, mais Hazard ne trichait pas : « Ces joueurs étaient incroyables parce qu'ils s'ennuyaient mais continuaient à pratiquer ces exercices ».En dépit de ces méthodes qui pouvaient déplaire, l'actuel entraîneur de la Juventus Turin a décroché pour son passage outre-Manche la Ligue Europa. Une victoire 4-1 en finale contre un autre club de Londres, Arsenal, et une troisième place en Premier League. Sarri et Chelsea n'avaient pas réussi à atteindre en championnat l'excellence de Liverpool et Manchester City, plus de 20 points devant les Blues.