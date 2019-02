Chelsea-Sarri: "Je n'ai pas de problème avec Pep"

Balayé 6-0 par Manchester City dimanche en Premier League, Chelsea a vécu une fin d'après-midi catastrophique. A l'issue du match, Maurizio Sarri a filé aux vestiaires sans adresser un regard à Pep Guardiola ni lui serrer la main, une scène dont il a été évidemment invité à commenter en conférence de presse.

"Je ne l'ai pas vu sur le moment mais bien sûr, comme d'habitude, j'irai lui dire bonjour plus tard, a avancé l'entraîneur italien devant les journalistes. C'était par hasard parce que je voulais aller et que je ne le voyais pas sur le moment. Je n'ai aucun problème avec Pep."

Egalement questionné sur le sujet, Pep Guardiola a appuyé cette version des faits. "J'ai parlé avec Gianfranco Zola (l'adjoint de Sarri, ndlr). Il ne m'a pas vu. J'ai une bonne relation avec lui, donc pas de problème du tout." Dimanche, Chelsea a encaissé la plus lourde défaite de son histoire en 27 ans de Premier League, en plus de perdre pour la troisième fois en quatre journées et de chuter du Big Four.