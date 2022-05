Chelsea : réunion prévue avec Pulisic

Depuis son arrivée à Chelsea en 2019, Christian Pulisic a eu du mal à être régulier, et à six mois de la Coupe du monde, il pourrait être contraint de quitter Stamford Bridge. L'international américain devrait rencontrer l'entraîneur Thomas Tuchel concernant son avenir au club pour la prochaine campagne.

Pulisic a supprimé les références à Chelsea de son Instagram

Plus tôt ce mois-ci, le père de Pulisic, Mark, a utilisé son compte Twitter pour dire que son fils n'était pas heureux du manque de minutes cette saison. Aujourd'hui, c'est l'international américain qui a suscité des rumeurs sur son départ lors de la fenêtre de transfert estivale, car il a supprimé "Chelsea FC" de sa bio sur Instagram. De plus, le joueur de 23 ans avait l'habitude d'avoir une photo de lui avec un kit de Chelsea mais il l'a également changé sur Instagram. Ce n'est pas un secret que Pulisic a lutté avec des blessures depuis son arrivée à Stamford Bridge et c'est une grande raison pour laquelle il a manqué de temps de jeu. Mais Tuchel a loué la capacité de Pulisic à rebondir plus fort à chaque fois.

"Christian [Pulisic] était dans la même situation que Kai [Havertz] ", a déclaré le coach allemand. "Les deux ont pris la responsabilité du retournement de situation, donc c'est leur responsabilité, et ils méritent le crédit. Ils ont fait des choses étonnantes et vous pouvez le voir sur le terrain."