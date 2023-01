Chelsea retrouve des couleurs, Newcastle s'impose contre Fulham

Deux rencontres avaient lieu ce dimanche après-midi pour le compte de la 20ème journée de Premier League. Chelsea s'est imposé contre Crystal Palace tandis que Newcastle a battu Fulham à l'arrachée.

Les Blues de Chelsea n'y croyaient peut-être plus, mais ils se sont imposés sur le score de 1-0 dans le derby londonien contre Crystal Palace. Pour la première de Benoit Badiashile, titulaire en défense centrale aux côtés de Thiago Silva, Chelsea a réussi un clean sheet important. Ils ont tout de même dû attendre la 64ème minute de jeu pour marquer ce but libérateur. Hakim Ziyech a offert un sublime corner que Kai Havertz n'avait qu'à reprendre de la tête et propulser au fond des filets. En fin de match, les Blues ont été contraints de tenir ce score et ont été mis sous pression par les hommes de Patrick Vieira. L'entrée de Kalidou Koulibaly en fin de match a fait du bien sur le plan défensif pour tenir ces trois points très importants. Au classement, Chelsea reste dixième et devance Crystal Palace, douzième, de trois points.

De son côté, Newcastle a longtemps été tenu en échec avant d'inscrire un but libérateur en toute fin de rencontre face à Fulham. Les deux surprenantes équipes du haut de tableau de Premier League se sont livrées une rude bataille. Aleksandar Mitrovic a manqué un penalty tandis qu'Alexander Isak a ouvert le score à la 88ème minute grâce à un service de Callum Wilson. Newcastle récupère sa place sur le podium alors que les Londoniens sont 6èmes.