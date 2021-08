De plus en plus d'athlètes discutent de leurs problèmes de santé mentale, et Christian Pulisic est le dernier en date. Le footballeur de Chelsea suit Naomi Osaka et Simone Biles en révélant qu'il a eu des difficultés à se produire au plus haut niveau du sport professionnel. "Cela a été une période difficile pour beaucoup de gens, moi y compris", a-t-il déclaré dans le cadre de la campagne "Mind Charity".

Pulisic comme Biles

"Pour moi, le plus important est d'avoir un bon système de soutien et des gens autour de moi sur lesquels je peux toujours compter et avec qui discuter. Personnellement, vivre seul en Europe a parfois été difficile. Avoir quelqu'un toujours là à qui parler est extrêmement important pour moi, c'est ce qui m'a porté à travers cette période. Quand tout dépend de vous, cela peut vraiment sembler beaucoup. Personnellement, pendant cette période, j'ai contacté un thérapeute et ce n'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte."