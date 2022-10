Chelsea a dépensé un montant record de 300 millions d'euros lors de la fenêtre de transfert estivale et a démarré sur les chapeaux de roue sous la direction de son nouvel entraîneur Graham Potter. Le club a dépensé beaucoup cet été. Todd Boehly a tenu parole en remplaçant Roman Abramovich en tant que propriétaire, avec l'arrivée de Wesley Fofana, Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang. Les Blues ont pris un départ fulgurant sous la direction de Graham Potter, remportant chacun de leurs trois derniers matches sous la houlette de l'ancien entraîneur de Brighton, qui a remplacé Thomas Tuchel le mois dernier.

A la recherche d'options

Le nouveau boss des Blues a été sondé sur le mercato d'hiver en conférence de presse. "Je n'ai pas pensé à la fenêtre de transfert, merci de me le rappeler !", a-t-il déclaré aux journalistes après la victoire des Wolves. "J'ai été occupé avec trois matchs en une semaine, mais ma réponse est toujours que tout club doit être, lorsque la fenêtre est ouverte, à la recherche d'options et comment ils peuvent s'améliorer. Mais mon travail en tant qu'entraîneur principal est d'aider les joueurs qui sont ici et de les aider à s'améliorer. "Vous pouvez voir dans l'équipe aujourd'hui qu'il y a beaucoup de points positifs, mais nous ne sommes pas à notre maximum, mais c'est aussi excitant parce que nous pouvons aider l'équipe et les individus à s'améliorer."