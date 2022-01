Chelsea a fait une nouvelle offre pour le défenseur tricolore du Séville FC Jules Koundé. L'international français, qui avait semblé proche d'un départ à la date limite de la fin de la période des transferts estivale, serait ainsi dans l'attente d'un accord entre Chelsea et Séville sur le montant de sa signature. Selon le média italien TMW, Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea, a repris contact avec Séville ces derniers jours.

Une grosse offre pour Koundé

Et une nouvelle offre de 55 millions d'euros en liquide a été déposée pour le défenseur des Bleus. De son côté, le Français a toujours laissé la porte ouverte à un transfert à Londres, malgré la frustration dont il a été victime lors du mois d'août, lorsqu'il avait vu un transfert à Manchester City s'écrouler, malgré une offre en bonne et due forme des Citizens.