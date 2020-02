Chelsea : N'Golo Kanté rapidement sorti sur blessure face à Manchester United

Blessé à la cuisse gauche lors du choc de la 26e journée de Premier League entre son équipe de Chelsea et Manchester United, N'Golo Kanté a dû rentrer au vestiaire de manière précoce, accompagné par les médecins de Chelsea, lui qui a été remplacé dans la foulée par Mason Mount. L'ancien joueur de Leicester City n'aura joué que 12 minutes de cet affrontement entre Blues et Red Devils. Chelsea communiquera sûrement sur son état de forme après la rencontre, histoire d'en dire plus sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.