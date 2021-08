Chelsea n'est pas rassasié

Rassasié Chelsea ? Pas vraiment. Si les Blues ont remporté la Ligue des champions la saison passée, aux dépens notamment de Manchester City en finale, Thomas Tuchel ne compte pas offrir à ses joueurs une année de repos pour les remercier. « L’objectif, maintenant, c’est d’oublier, d’oublier le succès, lance le technicien allemand, interrogé par l’UEFA. Ce que l’on demande à l’équipe, ce que je me demande à moi-même, c’est un nouveau départ. Il faut toujours regarder plus loin, et ne pas laisser en route 1% de notre détermination et de notre faim. Tout ça, c’est du passé, et on regarde désormais vers le futur. »

Une concurrence plus motivée

Le club londonien sera donc de nouveau un redoutable concurrent pour le titre en Premier League, face aux deux Manchester notamment, mais aussi en Ligue des champions, où il compte ardemment défendre son titre. « On veut gagner dans toutes les compétitions auxquelles on participe, c’est dans l’ADN de Chelsea, explique Tuchel, sur le site du club. Pour cela, je pense qu’il nous faudra faire un gros effort pour garder la même qualité que la saison passée. Ce sera plus difficile car maintenant, les équipes joueront face aux vainqueurs de la Ligue des champions, et voudront nous faire tomber. »

Ca démarre avec la Supercoupe d'Europe

C’est d’ailleurs sans doute dans ce cadre que Chelsea compte apporter un peu de sang neuf à son effectif, en misant sur Romelu Lukaku ou le Français Jules Koundé. Des (éventuelles) recrues qui ne seront pas présentes pour le coup d’envoi de la saison des Blues, ce mercredi face à Villarreal, en Supercoupe d’Europe. L’occasion parfaite de se remettre en appétit. « Quoi de mieux que de démarrer la saison avec une finale de coupe européenne ?, interroge l’entraîneur allemand. On prend ce match très très sérieusement, face à une équipe qui n’aura rien à perdre, et on va tout faire pour ramener un trophée à la maison. » Histoire de ne pas perdre la main…