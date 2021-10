Dans une interview accordée au site de l'UEFA, Romelu Lukaku, bien moins prolifique à Chelsea qu'à l'Inter depuis le début de la saison, s'est expliqué sur son style, lui qui ne se voit pas comme un finisseur d'actions : "La façon dont je suis bâti, à savoir assez grand et corpulent, tout le monde pense que je suis une sorte de finisseur : je récupère juste le ballon et je termine les actions. Mais je n'ai jamais joué de cette façon et je déteste ça."

Lukaku explique ses forces

"Ma plus grande force est que je suis dangereux quand je suis face au but, car c'est à ce moment-là que je fais rarement de mauvais choix, a-t-il expliqué. Après avoir passé le ballon, je sais où je dois me positionner dans la surface. Je peux faire un peu de tout et dans certains matchs quand je sais qu'il y a beaucoup d'espace derrière la défense, je joue différemment. La raison pour laquelle je suis si productif [en face du but] est que je peux faire un peu de tout», a ainsi indiqué l'ancien Milanais.