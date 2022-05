Chelsea : L'offre de Ratcliffe recalée

En déposant vendredi dernier un peu plus de cinq milliards d'euros sur la table, Sir Jim Ratcliffe espérait que sa proposition intéresse fortement la banque d'affaires chargée depuis des mois de mener la vente du club de Chelsea. Ce ne fut pas exactement le cas. "Nous avons été rejetés d'emblée, mais nous continuerons à rappeler aux gens que nous sommes toujours là", a confié mercredi Tom Crotty, à Bloomberg et cité par Sky Sports, le directeur du groupe Ineos, propriété de celui qui est considéré comme le plus riche d'Angleterre.

Que peut faire de plus Ratcliffe ?



Patron de l'OGC Nice, l'homme d'affaires de 69 ans n'abandonne donc pas pour autant la course aux Blues. On se demande dans quelles conditions alors que la banque d'affaires Raine traite exclusivement depuis quelques jours avec Todd Boehly. L'Américain (patron notamment des LA Dodgers) pourrait même conclure la transaction d'ici a fin de la semaine, poursuit le média britannique. Son offre se trouve actuellement à l'étude dans les bureaux de la Premier League.