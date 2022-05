Richarlison a inscrit le but de la victoire pour les locaux alors qu'Everton recevait Chelsea (1-0), ce dimanche. Thomas Tuchel a ensuite exprimé sa frustration en conférence de presse : "Nous détestons perdre, nous en sommes responsables, c'était notre responsabilité à Old Trafford de ne pas avoir fait plus. Nous avons du mal à avoir des clean sheets consécutifs et des performances de haut niveau et c'est pourquoi nous avons perdu aujourd'hui."

Tuchel étale ses regrets

"Nous devons être disciplinés dans nos positions et ne pas faire d'erreurs. Quand vous avez autant de possession de balle... nous n'avons pas joué notre meilleur match mais nous contrôlions la situation, et puis nous avons donné un but et cela tue le match pour nous parce que c'est tout ce que l'adversaire veut. C'est un schéma énorme dans notre saison."



"Si nous essayons de nous en sortir avec des performances juste correctes, ce n'est pas bon pour nous, nous sommes une équipe qui doit être au top à chaque match. Si nous essayons de nous en sortir avec des performances correctes, nous perdons des matchs. Nous avons du mal avec des niveaux de concentration et de détermination et vous le voyez dans les quatre derniers matchs."