Christian Pulisic a reçu le feu vert pour quitter Chelsea lors de la prochaine fenêtre de transfert, mais peu de clubs de premier plan sont intéressés par la signature de l'international américain. Il a été rapporté que la Juventus ne poursuivrait plus le joueur de 23 ans, mais que l'AC Milan pourrait lui offrir les minutes qu'il recherche.

Pulisic vers Milan



La "Vieille Dame" espère récupérer l'ailier italien Federico Chiesa, qui est sur le point de faire son retour, et c'est pour cette raison qu'elle n'est plus intéressée par la signature de Pulisic. L'AC Milan s'inquiète de l'avenir de son meneur de jeu Rafael Leao, qui a récemment refusé une nouvelle prolongation de contrat, alors que son contrat actuel expire en juin 2024.



Rafael Leao est lié à Manchester City, Chelsea et au Paris Saint-Germain. La valeur marchande actuelle du meneur de jeu brésilien est de 77 millions de dollars, mais dans 18 mois, il deviendra un agent libre après avoir refusé de signer une nouvelle prolongation de contrat. Cela signifie que le joueur de 23 ans sera libre de faire des affaires avec d'autres clubs en janvier ou pendant la période des transferts d'été.