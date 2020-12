Chelsea se produit ce samedi à l’occasion du Boxing Day, avec un derby haletant à disputer contre Arsenal (18h30). Un match important pour les Blues et qui sera suivi par un autre 48 heures plus tard à peine. En effet, lundi, les Londoniens se mesurent à Aston Villa. Un enchainement délicat en un temps réduit et que Frank Lampard, le coach de l’équipe, a grandement déploré lors de sa dernière conférence de presse.



"C'est deux matchs en deux jours, 48 heures. Je n'essaie pas de donner des leçons, mais c'est un point important pour nous car il y a d'autres équipes qui sont en haut du tableau et qui ne jouent, eux, deux matches en trois jours, a-t-il clamé avec regret. Manchester United, Tottenham, Liverpool jouent deux matchs en trois ou quatre jours. C'est contre-productif pour la qualité de la Premier League, c'est un risque pour les joueurs s'ils vont jouer les deux matchs dans un sport d'élite du haut niveau, tout le monde le sait. »

« Ce n’est pas du tout équitable »

Le technicien anglais s’en prend à la Premier League, mais aussi aux diffuseurs : « Je sais très bien comment cela a été décidé. Le match est diffusé en direct comme ils le sont tous maintenant. Et nous jouons à Arsenal le lendemain de Noël, et notre match avec Man City a maintenant été repoussé au dimanche (3 janvier). Donc, ce calendrier signifiait que nous ne pouvions pas jouer, et Aston Villa voulait également jouer le mardi, ils voulaient une journée supplémentaire, et nous aussi. Mais nous avons été rejetés à la fois par la Premier League et les diffuseurs. Ce n’est pas équitable et ce n’est pas correct vis-à-vis des joueurs ». Après 14 journées de championnat, Chelsea pointe à la 5e place du classement et un retard de six points sur le leader, Liverpool.