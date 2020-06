Chelsea : Lampard ravi de l'arrivée de Werner

Chelsea a réalisé l'un des gros coups de ce début de Mercato en réussissant à arracher Timo Werner (24 ans) des griffes de Liverpool, où il avait été annoncé dans un premier temps. Très demandé, l'attaquant allemand a finalement opté pour les Blues et Chelsea, où il s'est engagé jusqu'en 2025 pour un peu moins de 60 millions d'euros en milieu de semaine. Une arrivée qui fait le bonheur de Frank Lampard, visiblement très fan du joueur. « Je suis vraiment très heureux de son arrivée. On est un peu sur la retenue, car on a beaucoup de travail à faire, tout comme lui, qui termine la Bundesliga. Mais c’est vraiment le type de joueurs et le profil que l’on recherchait », a avoué le manager des Blues vendredi devant la presse, certain que celui qui défend toujours actuellement les couleurs du RB Leipzig a tout pour permettre à son équipe d'atteindre de nouveau des sommets. « Il peut avoir un fort impact sur notre jeu, j’espère que ce sera le cas. »

Lampard : « Vraiment hâte qu'il soit avec nous »

Lampard espère aussi que cet avant-centre uniquement rompu aux joutes de la Bundesliga (il évoluait avant à Stuttgart) saura faire de la Premier League son nouveau jardin. Ce qui est tout sauf simple, aux yeux de l'ancien international anglais. « Il faudra lui laisser un peu de temps pour s’adapter. La Premier League est un univers différent de tous les autres championnats au monde. » Des interrogations logiques qui ne retireront rien à la joie de Lampard de pouvoir compter dès la saison prochaine sur Werner. D'autant que l'international allemand n'est pas qu'un redoutable finisseur. A en croire son futur coach, il est également un modèle sur le plan humain. « Je lui ai parlé, et il était très enthousiaste, c’est formidable. Son talent, son professionnalisme, son humilité et sa personnalité m’ont frappé quand je lui ai parlé. J’ai vraiment hâte qu’il soit avec nous. » Les fans de Stamford Bridge également.