Chelsea lamine Everton, Giroud buteur / Premier League (J29)

Ce succès à Stamford Bridge permet aux hommes de Frank Lampard de confirmer leur place dans le Top 4 de Premier League. Les coéquipiers d'Olivier Giroud profitent bien du match nul de Wolverhampton face à Brighton (0-0), samedi. Et le Français, lui, en a profité pour briller. L'attaquant, qui confiait à Telefoot qu'il a "tout fait pour quitter Chelsea" au mercato d'hiver, a d'abord vu Mount ouvrir le score (14e). Une frappe rasante du droit qui trompait Pickford. L'infortuné portier d'Everton encaissait un second but par Pedro (21e). L'ancien joueur du Barça profitait d'une belle ouverture de Barkley pour faire le break.

Calvert-Lewin perdait un duel face à Kepa, mais Chelsea dominait globalement son sujet. Et le prouvait avec un troisième but en seconde période. Encore une passe de Barkley pour une frappe puissante du pied droit signée Willian (51e). Trois minutes plus tard, une demi-volée du pied droit d'Olivier Giroud donnait plus d'ampleur à la balade des Blues. 4-0, score final. Sale retour au Bridge pour Carlo Ancelotti face à son ancien club. Everton s'éloigne de l'Europe.