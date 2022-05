Chelsea : La Premier League valide le rachat par Todd Boehly

Une vente estimée à 5 milliards d'euros



OFFICIAL: The Premier League have approved the #CFC sale. ✅ pic.twitter.com/nYM4hSDOYH

— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 24, 2022

Le rachat de Chelsea se confirme. Mis en vente au début du mois de mars par son propriétaire Roman Abramovitch, peu avant les sanctions britanniques à l’encontre du propriétaire russe par rapport à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le club anglais a trouvé preneur., ce mardi soir.Ainsi, le groupe va acquérir le club de Chelsea pour 4,2 milliards de livres, soit 5 milliards d'euros. L'offre avait été formulée le 7 mai dernier.. Le conseil d'administration a appliqué le test des propriétaires et des administrateurs (OADT) de la Premier League à tous les administrateurs potentiels et a effectué les vérifications nécessaires. Les membres du Consortium qui achète le club sont des affiliés du Clearlake Capital Group, L.P., Todd Boehly, Hansjorg Wyss et Mark Walter. Le Chelsea FC va maintenant travailler avec les autorités concernées pour obtenir les licences nécessaires à la réalisation du rachat", peut-on lire sur le communiqué de l'instance.Ainsi, au terme d'un long processus impliquant plusieurs groupes, c'est celui de Todd Boehly et de ses partenaires investisseurs qui a été choisi par la banque new yorkaise Raine Group, qui supervise la vente. Abramovitch, lui, avait racheté les Blues en 2003 pour 140 millions de livres.. Cette saison, la formation entraînée par Thomas Tuchel a terminé le championnat d'Angleterre à la 3ème position du classement.