Chelsea : La mise au point d'Abramovich sur la vente du club

"Trouver un bon propriétaire pour le Chelsea FC"



Statement on behalf of Mr Abramovich.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2022

La situation à Chelsea est toujours aussi floue. Le club anglais n'a toujours pas été vendu et certaines informations (d'après The Times) expliquent que l'actuel propriétaire, Roman Abramovich, aurait décidé de ne plus donner les bénéfices de la vente à une association, comme il l'avait promis dans son communiqué concernant la vente du club. Alors, ce jeudi soir, via un communiqué, Chelsea a mis les choses au point., peut-on notamment lire.Puis, une autre clarification a été faite, à propos des fonds qui "seront gelés et soumis à une procédure légale régie par les autorités". ", peut-on lire. Troisième de Premier League et défait par Everton le week-end dernier (1-0), la formation entraînée par Thomas Tuchel a espoir de bien conclure cet exercice 2021-2022, et surtout, trouver un nouveau propriétaire d'ici la fin du mois de mai. Si tel devait être le cas, les Blues pourraient préparer la saison 2022-2023 dans une sérénité trop absente depuis quelques mois.