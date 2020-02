Chelsea : Kovacic, l’homme des grands clubs

A seulement 25 ans, Mateo Kovacic peut se targuer d’avoir un des plus beaux CV du football croate. Natif de Linz en Autriche, puis formé ensuite au Dinamo Zagreb, le milieu de terrain a depuis montré de belles choses dans sa carrière. Précoce et après avoir passé trois saisons en première division dans son pays, l’intéressé a rapidement changé d’air. Ainsi, à 19 ans, Kovacic a quitté la Croatie pour tenter sa chance au plus haut niveau.



Recruté pour environ 11 millions d’euros par l’Inter Milan lors du mercato d’hiver en 2013, le Croate arrive alors en Lombardie avec la lourde tâche de remplacer Wesley Sneijder, parti en Turquie à Galatasaray. Numéro 10 sur ses épaules, l’adaptation du natif de Linz est des plus rapides avec 13 rencontres durant les premiers mois. Par la suite, Kovacic s’est petit à petit installé durablement dans l’entrejeu des Nerazzurri. Avec 67 matchs de Serie A en deux saisons, il devient même l’un des cadres de la formation italienne.

Quel avenir pour Kovacic ?

Forcément, ses prestations remarquées n’ont pas laissé insensible un gros d’Espagne. Alors en quête d’un renfort au milieu de terrain, le Real Madrid n’hésite pas à débourser 35 millions durant l’intersaison 2015 pour s’offrir les services de Kovacic. Signé pour six ans, le nouveau numéro 16 des Merengue connait là encore une adaptation rapide. En trois saisons en Liga, le Croate dispute 73 matchs sous le maillot d’une des meilleures équipes d’Europe.



C’est d’ailleurs à Madrid que Kovacic se fait un palmarès digne de ce nom avec notamment un titre de champion d’Espagne (2017) et trois Ligue des Champions (de 2016 à 2018). Mais, déçu de son utilisation par Zinédine Zidane, le jeune milieu de terrain décide alors de découvrir un autre pays. En Angleterre, Kovacic est prêté à Chelsea pour une saison, avant que le club londonien ne lève l’option d’achat, estimé à 45 millions d’euros, un an plus tard. Là encore, le Croate s’est fait une belle place dans l’effectif des Blues.



Ce lundi (21h00), contre Manchester United, pour le compte de la 26eme journée de Premier League, Mateo Kovacic tentera avec ses coéquipiers de renouer avec la victoire en championnat et de prendre quatre longueurs d’avance sur Tottenham dans la lutte pour la Ligue des Champions.