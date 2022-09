Le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly veut plaire à son nouvel entraîneur. L'expérience de Koulibaly était considérée comme essentielle par Thomas Tuchel, alors entraîneur des Blues, mais le joueur de 31 ans a mis du temps à s'adapter à la Premier League et a depuis vu Tuchel être démis de ses fonctions et remplacé par Graham Potter.

Koulibaly veut séduire Potter

"Le nouveau coach est arrivé avec de bonnes idées. C'est un vrai coach, a-t-il déclaré au journal sénégalais Le Quotidien. Il a fait de bonnes choses avec Brighton. Maintenant, c'est un manager de Chelsea. Il a des directives, des attentes. C'est à moi d'être patient, c'est à moi de montrer que je mérite de jouer, de montrer à l'entraînement que le coach peut me faire confiance."



"Par rapport à cela, il n'y aura pas de problème. Nous sommes aussi dans les premières semaines, il est normal que l'entraîneur s'appuie sur des joueurs qui sont habitués à l'emblème de Chelsea et qui sont là depuis très longtemps."