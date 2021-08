Chelsea : Kepa Arrizabalaga était prêt à entrer pour les tirs au but

Le héros d'un soir. Entré en jeu à la 119e minute face à Villarreal en Supercoupe d'Europe pour remplacer Édouard Mendy et disputer la séance de tirs au but, Kepa s'est offert deux arrêts décisifs, permettant aux Blues de décrocher le trophée. Très critiqué depuis son arrivée à Londres, Kepa savoure son exploit dans les médias anglais et raconte cette soirée magique depuis sa perspective.

"J'étais prêt"

"Il ne s'agit pas d'une situation habituelle. Édouard et le reste de l'équipe ont fait un travail fantastique. C'était un match difficile contre une équipe très difficile, mais nous avons les médailles. Je n'ai pas l'habitude d'une telle situation, mais j'étais prêt, car je savais que cela pouvait arriver. J'ai essayé d'être prêt à la fois physiquement et mentalement", a indiqué l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao au micro de BT Sport.