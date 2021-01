Chelsea : Kanté ne jouera pas les deux prochaines rencontres

Chelsea devra faire sans N'Golo Kanté, victime d'une blessure aux ischio-jambiers, a annoncé ce vendredi son entraîneur chez les Blues, Frank Lampard. Miné par les problèmes physiques la saison passée, le champion du monde 2018 avait jusqu'ici été épargné. Mais de fait, il va rejoindre Reece James et Andreas Christensen à l'infirmerie, alors que se profile le troisième tour de la FA Cup contre Morecambe à Stamford Bridge, dimanche (14h30). "Reece James est absent pour le match, même s'il s'entraînera avec nous demain. C'est la même chose qu'Andreas Christensen, et Kanté est également absent avec une blessure mineure aux ischio-jambiers. Donc, il rate ce match et est suspendu pour Fulham (le 15 janvier, ndlr) de toute façon, alors nous allons le soigner. Ces trois-là sont forfaits", a commenté Lampard.



Kanté, indispensable à Chelsea depuis l'entame de la saison

Cette saison en Premier League, N'Golo Kanté est indispensable à Chelsea. Il a en effet été titularisé à 17 reprises lors des 17 matchs de son équipe, neuvième du championnat d'Angleterre. En novembre dernier, après un succès sur la pelouse de Sheffield United (1-4), Lampard avait fait l'éloge de l'ancien milieu de terrain de Leicester. "Ses qualités sont incroyables et il peut jouer à plusieurs positions au milieu. Son énergie et son habileté à récupérer le ballon, mais aussi ses qualités balle au pied, qui sont parfois sous-estimées, sont étonnantes. Il peut jouer différents rôles", avait indiqué le coach des Blues, dont la situation à Chelsea est incertaine. Lors des six derniers matchs de Premier League, son équipe n'a gagné qu'une seule rencontre, s'inclinant notamment face à Arsenal et Manchester City (6-2 en score cumulé).