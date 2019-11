Chelsea: Kanté débute face à Crystal Palace

Éloigné des terrains depuis une blessure aux adducteurs à l'échauffement du match qualificatif à l’Euro 2020 entre l'Islande et les Bleus le 11 octobre dernier, N'Golo Kanté effectue son retour samedi après-midi (13h30) pour la rencontre entre Chelsea et Crystal Palace. Kurt Zouma est également titulaire, alors qu’Olivier Giroud est de nouveau sur le banc aux côtés de César Azpilicueta, qui souffle et est remplacé par le jeune Reece James, auteur du but du 4-4 contre l’Ajax mardi en Ligue des champions.

Le onze de Chelsea: Arrizabalaga - James, Tomori, Zouma, Emerson - Kanté, Mount, Kovacic - Willian, Abraham, Pulisic.