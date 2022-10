Chelsea : Kanté absent pendant 4 mois, forfait confirmé pour le Mondial

Un retour en 2023 pour Kanté



An injury update on N'Golo Kante.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2022

Il n'y en avait pas forcément besoin étant donné les propos tenus par Didier Deschamps plus tôt ce mardi, mais c'est officiel.. Le milieu de terrain est forfait pour le tournoi en raison d'une blessure aux ischios comme l'a confirmé Chelsea, ce mardi soir par le biais d'un communiqué officiel. "N'Golo Kante a subi une opération pour sa blessure aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain a rendu visite à un spécialiste du département médical du club afin d'explorer les options pour sa rééducation et, peut-on lire.Le champion du monde 2018, qui a été opéré avec succès,, précise également le communiqué officiel. Présent pour la dernière fois sur un terrain le 14 août dernier, Kanté a été valorisé par son sélectionneur, Didier Deschamps, ce mardi lors d'un point presse au domaine de Morfonde à Villeparisis . "", a notamment évalué le sélectionneur national, qui a parlé d'un "petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire et qui a été toujours très important pour tous ses clubs et pour nous". Paul Pogba, qui reste encore incertain pour le Mondial, a lui repris partiellement l'entraînement collectif avec la Juventus Turin ce mardi.