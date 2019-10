Chelsea: Hudson-Odoi titulaire à Southampton 

Passeur décisif à Lille cette semaine en Ligue des champions, Callum Hudson-Odoi est titulaire pour le déplacement de Chelsea à Southampton ce dimanche après-midi.

L'international anglais, qui n'avait plus débuté une rencontre de Premier League depuis sa grave blessure au tendon d'Achille la saison passée, sera associé en attaque à Willian, Mason Mount et Tammy Abraham.

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso - Kanté, Jorginho - Willian, Mount, Hudson-Odoi - Abraham

