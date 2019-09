Jeune espoir anglais de 20 ans, Callum Hudson-Odoi a prolongé ce jeudi son contrat avec Chelsea, son club formateur jusqu’en 2024. Une vraie bonne nouvelle pour les Bleus mais surtout pour le joueur, éloigné des terrains depuis fin avril à cause d’une rupture du tendon d’Achille.

Outre sa grave blessure, Hudon-Odoi était devenu l’année dernière le plus jeune joueur de l’histoire du football anglais à disputer une rencontre officielle avec les Three Lions à 18 ans et 135 jours.