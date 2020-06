Chelsea : Giroud revient sur sa prolongation

La chose semblait impensable. Barré en première partie de saison par Tammy Abraham, Olivier Giroud (33 ans) cherchait un point de chute en janvier pour trouver du temps jeu en vue de l'Euro 2020. 6 mois plus tard, le voici toujours à Chelsea, son contrat prolongé d'une saison et demie. Un renversement de situation opéré grâce à un beau début d'année, Giroud étant buteur et homme du match face à Tottenham en février notamment. Sur le site officiel du club, le champion du Monde explique les raisons de cette prolongation.

La famille, Dieu et Lampard



Les performances ont forcément fait avancer cette décision, mais d'autres paramètres sont rentrés en compte. Convoité par l'Inter ou la Lazio, Giroud ne se voyait pas bousculer la stabilité familiale : « Avec le confinement et la situation liée au Coronavirus, je ne me sentais pas vraiment à l'aise avec l'idée de déménager. Nous sommes bien ici, je pense beaucoup à ma famille maintenant. »



L'avant-centre est aussi revenu sur la bonne relation entretenue avec l'entraîneur des Blues, Frank Lampard. Le technicien n'a pas manqué de le rassurer lors du mercato d'hiver : « Le manager m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser partir, car il n'avait personne pour me remplacer. [...] il m'a parlé en privé et m'a dit qu'il donnerait plus de matchs. »



Une confiance qui a accouché de belles performances, le respect de Stamford Bridge et la poursuite de l'aventure londonienne. « J'ai presque quitté le club, mais je pense vraiment que Dieu voulait que je reste à Chelsea. »