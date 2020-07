Chelsea : Giroud, l'incroyable come-back

20 minutes à Old Trafford qui ont tout changé

Avant le retour inespéré du football durant l'été, un attaquant français a fait un retour inattendu : Olivier Giroud. Longtemps écarté du onze titulaire par Frank Lampard, le champion du Monde est redevenu important dans les rangs de Chelsea. Fin février, il a été titularisé pour la première depuis presque trois mois sur la pelouse de Tottenham. Depuis, l'ancien joueur de Montpellier a participé à tous les matchs de Premier League.Un bilan très satisfaisant pour celui qui n'avait pas été convoqué par son entraîneur pour dix matchs consécutifs de championnat durant l'hiver. A l'époque, l'international français était proche d'un départ. A six mois de la fin de son contrat, il était annoncé à Lyon ou à l'Inter Milan. Il a finalement poursuivi l'aventure du côté de Stamford Bridge. Depuis, il a prolongé jusqu'en juin 2021.

Juste avant le confinement et la suspension de la saison, Olivier Giroud s'est affirmé comme l'attaquant de pointe numéro 2 des Blues. Pour y parvenir, il a dépassé Michy Batshuayi dans la hiérarchie. La bascule a eu lieu en moins de 30 minutes, un soir de février sur la pelouse d'Old Trafford. Ce jour-là, Tammy Abraham, le titulaire habituel et meilleur buteur du club londonien, était forfait. Le Belge a pris sa place dans le onze mais il n'a pas brillé. De retour dans le groupe, Olivier Giroud est rentré sur la pelouse à sa place à 20 minutes de la fin. Une chance qu'il a su saisir. Très remuant, il pensait avoir marqué avant d'être signalé hors-jeu pour quelques centimètres. Si les filets du but adverse n'ont pas tremblé, la composition de Frank Lampard a changé.

La semaine suivante, le joueur de 33 ans était titulaire sur la pelouse de Tottenham et il trompait Hugo Lloris. Un moyen de s'affirmer comme un supersub en puissance. Un état d'esprit qui semble avoir convaincu sa direction. L'ancien pensionnaire de Ligue 1 en a parlé dans les colonnes du Times. « Le club a voulu me donner une année supplémentaire parce que j'ai montré un caractère fort en revenant dans l'équipe en février. J'ai senti que mon parcours à Chelsea n'était pas terminé. J'aurais été très triste si j'avais quitté le club en janvier. Je crois en moi. Je crois que mon destin était de rester à Chelsea pour quelques mois de plus et maintenant pour une autre année. Je me sens très heureux de poursuivre l'aventure à Chelsea. »

Rôles échangés entre Batshuayi et Giroud

Décisif, Olivier Giroud a retrouvé les pelouses de manière régulière. Michy Batshuayi, qui n'a marqué qu'un but cette saison en a fait les frais. Il a récupéré la place du Français en dehors du groupe. Dès la reprise du championnat, Olivier Giroud s'est illustré avec le but de la victoire sur la pelouse d'Aston Villa. Dans les semaines qui ont suivi, il a trouvé la faille face à Watford et Crystal Palace.Depuis février, quand le droitier est titulaire, les Blues marquent au moins deux buts et ne perdent pas. Un bel indicateur de l'importance retrouvée par Olivier Giroud. Un nouvelle inespérée au moment où les bilans de la saison sont attendus.