Chelsea-Giroud: "Je ne vais pas envoyer mes buts à Lampard"

Auteur de son 38e but en équipe de France lundi contre la Turquie (1-1), trois jours après avoir donné la victoire aux Bleus en Islande (0-1), Olivier Giroud a ensuite évoqué sa situation compliquée à Chelsea, lui qui est désormais, aux yeux de son entraîneur Frank Lampard, le troisième avant-centre des Blues derrière le bluffant Tammy Abraham et Michy Batshuayi.

"Je ne vais pas envoyer mes buts à Lampard. Il doit voir les matches. Je reviens à Chelsea gonflé à bloc, cela fait du bien d'être décisif, a commenté le champion du monde en zone mixte. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui à Chelsea. J'ai quelques belles années devant moi. J'ai 33 ans, mais encore des jambes, un profil qui va me permettre de jouer encore quelques années au foot. Je me sens bien physiquement, j'ai une bonne hygiène de vie. J'ai envie de jouer davantage de matches. La priorité est de rester à Chelsea, mais si on m'oblige à faire un choix, je le ferai comme lorsque je suis parti d'Arsenal."