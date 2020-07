Chelsea : Giroud dans le top 3 des meilleurs buteurs français de Premier League

Face à Wolverhampton, Olivier Giroud a inscrit un but plein d’engagement qui a permis à son équipe de prendre le large (2-0) et ainsi de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. À cette occasion, l’attaquant français a inscrit son 86ème but depuis son arrivée en Angleterre. Olivier Giroud devance ainsi d’une unité Louis Saha (85 buts) et monte sur le podium des meilleurs buteurs français de la Premier League.

Un classement dominé par Thierry Henry

Sans aucune surprise, c’est Thierry Henry qui reste le leader incontesté de ce classement avec ses 175 buts sous le maillot d’Arsenal. Nicolas Anelka (125 buts) figure sur la deuxième marche du podium, avec 39 unités d’avance sur Olivier Giroud. Si le duo de tête semble être compliqué à atteindre pour l’ancien joueur d’Arsenal, ce dernier peut donc se targuer d’avoir inscrit plus de buts que des légendes françaises de la Premier League comme Éric Cantona (70) ou encore Robert Pirès (62).