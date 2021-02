Chelsea et Manchester United dos à dos /Premier League (J26)

Un vieux compte à régler. En conférence de presse avant ce choc qui devait rythmer la 26e journée du championnat anglais Thomas Tuchel avait confié sa plus grande douleur en tant qu'entraîneur du PSG. Une élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United, au Parc des Princes, en mars 2019. De là à dire qu'un désir de revanche auréolait le coach allemand ce dimanche, à Stamford Bridge, il y a un pas que nous ne franchirons pas, l'énormité de l’affiche étouffant les griefs personnels et anciens. Quid du match en lui-même ? La première période n'était pas franchement à hauteur des promesses induites par un casting si prestigieux sur le pré. Un match d'entraîneurs, où le quadrillage des défenses avait pris le pas sur l'inventivité inexistante des attaques. Outre la tête d'Olivier Giroud à la 36e minute, qui aurait mérité meilleur sort, les opportunités ne se bousculaient pas au portillon après 45 minutes (0-0).

La deuxième période allait-elle mettre encore en avant l'innocuité des stars offensives des deux équipes ? On pouvait légitimement s'y attendre, mais à la 49e minute, les Blues s'offraient une grosse opportunité de nature à réveiller la rencontre. Suite à un rush de Chilwell sur le flanc gauche, ce dernier servait Ziyech dont la reprise pied gauche forçait De Gea à réaliser rune parade réflexe, alors que Shaw repoussait la tentative de James qui était arrivé dans la foulée. En face, à l'heure de jeu, une tentative à bout portant de Scott McTominay dans la surface londonienne faisait briller l'ancien Rennais Edouard Mendy. À 20 minutes de la fin, une frappe signée Fred filait à quelques centimètres du montant droit de Chelsea. Mendy était de plus en plus sollicité et le match devenait enfin digne de l'affiche qu'il représentait. 0-0, c'était néanmoins le score final. Les deux équipes s'étaient déjà quittées sur un résultat nul 0-0 au match aller à Old Trafford, en octobre. Et le choc de ce dimanche a connu le même destin. Tuchel va devoir attendre pour prendre sa revanche.