Les Blues de Chelsea ont connu un changement de trajectoire cette année avec la passation de pouvoir qui s’est produite au niveau de la direction. Au bout de presque deux décennies passées dans la capitale anglaise, Roman Abramovitch a dû abandonner les reines à l’Américain Todd Boehly. Avec ce changement de propriétaire, un vent nouveau souffle du côté de Stamford Bridge. Et il n’est pas forcément plus agréable que le précédent.

Drogba demande du changement

Didier Drogba, une des légendes du club, a été appelé à juger la transformation qu’a connue Chelsea. L’Ivoirien s’est montré très critique envers son ancienne maison. « Moi qui ai connu ce club avec une certaine classe durant l’ère d’Abramovtich, je trouve qu’aujourd’hui il en manque. C’est très dur pour moi de voir comment ils se sont débarrassés de certaines personnes. Des kinés, par exemple, qui étaient là depuis très longtemps », a-t-il déploré lors d’une intervention sur Canal+.



Pour Drogba, Chelsea gagnerait à renouer avec ce qui faisait son succès auparavant. « Ils devraient renouer avec les principes et les valeurs qu’ils avaient », a-t-il ajouté. Un conseil qui risque de tomber dans l’oreille d’un sourd. Les hommes forts du club londonien ont une idée de claire de comment mener leur barque et ils comptent bien s’y tenir.