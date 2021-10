Cette semaine, en Ligue des Champions, Chelsea a perdu deux attaquants sur blessure, en l’occurrence Timo Werner et Romelu Lukaku. Une double défection qui vient sérieusement décimer le secteur offensif. En tant que manager de l’équipe, Thomas Tuchel, aurait pu regretter d’avoir laissé filer Olivier Giroud lors de la précédente intersaison mais ce n’est pas du tout le cas.

« Le football ne fonctionne pas comme ça »



Quand il a été interrogé vendredi en conférence de presse concernant l’absence de solutions aux avant-postes, le coach allemand a fait savoir qu’il n’y avait pas à ressasser les décisions stratégiques qui ont été prises. « Non, parce que le football ne fonctionne pas comme ça, vous ne pouvez pas garder une équipe de 40 joueurs, a-t-il commencé par lâcher. Pensez-vous que Tammy (Abraham), Olivier (Giroud) et Michy (Batshuayi) seraient en parfaite forme maintenant s'ils n'avaient peut-être pas fait partie de l'équipe de 18 joueurs au cours des six dernières semaines ? Bien sûr, en théorie, ce serait comme ça, mais dans la vraie vie, nous devons nous concentrer sur 19, 20, 21 joueurs et c'est ce que nous faisons ».



L’ancien entraineur parisien a déclaré ensuite qu’il faisait confiance à son équipe pour surmonter les absences enregistrées : « C'est beaucoup de malchance que nous ayons deux joueurs blessés dans la même position. Nous devons donc trouver des solutions et nous trouverons des solutions, nous nous concentrons là-dessus ».