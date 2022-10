C'est l'avis du consultant Jamie Carragher, qui admet avoir été impressionné par la forme de Werner au RB Leipzig depuis son départ des Blues l'été dernier. Pulisic n'a que 24 ans, mais sa carrière semble avoir stagné, car il ne parvient pas à obtenir un temps de jeu régulier à Chelsea. Carragher a déclaré à CBS : "Beaucoup de footballeurs sont différents, je me gratte la tête quand je vois certains joueurs dans des clubs pendant longtemps et qu'ils ne s'intègrent jamais vraiment à l'équipe."

Pulisic doit se relancer

"Et c'est pourquoi je pense que Thierry (Henry) dit qu'il respecte Timo Werner. Plutôt que de rester sur le banc un an ou deux de plus, il est retourné dans un club où il va jouer semaine après semaine. Et je pense que Pulisic est en quelque sorte à ce stade où il y a eu quelques changements de manager. Il semble qu'il ait plus de chance avec Potter, mais pas seulement lui, je pense que Graham Potter est un manager qui change à chaque match, donc tout le monde a sa chance."



"Il peut donc avoir l'impression d'avoir plus d'opportunités pour prouver au manager qu'il peut faire partie de ce 11. Mais il est là depuis quelques années maintenant, ça ne lui est pas arrivé pour une raison ou une autre, et peut-être que Dortmund est un niveau inférieur à celui de Chelsea qui est une équipe qui essaie de gagner la Ligue des champions, nous savons que Pulisic a participé à cette victoire. Mais finalement, vous devez prendre cette décision. Je ne pense pas que vous puissiez continuer à être dans cette position dans laquelle il a été ces deux ou trois dernières années."