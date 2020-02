Chelsea accroche Leicester sur un doublé de Rüdiger / Premier League (J25)

Dans ce choc comptant pour la 25e journée de Premier League, c'est Chelsea qui a effectué la meilleure entame, avec une première période maîtrisée. Les Foxes avaient failli ouvrir la marque lors du premier acte, mais Jamy Vardy, le buteur maison, perdait son duel avec Caballero. La deuxième période démarrait tambour battant, avecsur un corner botté par Mason Mount(47e). Les Foxes, piqués au vif, rétorquaient quelques instants plus tard (54e). Barnes tentait une frappe après avoir repiqué dans l'axe et Caballero, qui avait le soleil dans les yeux, n'est pas parvenu à stopper ce tir dévié.Peu après l'heure de jeu, les Foxes capitalisaient sur une erreur de Caballero pour prendre l'avantage. Le portier des Blues quittait sa cage sur un centre de Chilwell et ne revenait pas à temps quand le cuir revenait sur le même Chilwell suite à service de Tielemans. 2-1 (64e). Le héros inattendu des Blues se nommait Rüdiger, qui égalisait d'une une tête dans la lucarne droite opposée sur un coup franc de l'artificier Mount (71e).