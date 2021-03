Chelsea a une alternative à Haaland

Comme d’autres grands clubs européens, Chelsea avait comme ambition de faire signer Erling Haaland durant le prochain mercato pour renforcer son secteur offensif. Cependant, devant la difficulté de ce dossier, les Londoniens ont choisi d’activer d’autres pistes. A présent, ils auraient surtout des vues sur Romelu Lukaku, le buteur de l’Inter Milan, d’après ce que révèle le quotidien britannique The Telegraph.

Une deuxième chance pour Lukaku chez les Blues ?

Lukaku fait aujourd’hui partie des plus grands buteurs en Europe. Lui aussi a des touches un peu partout dans le continent. Le Barça s’intéresserait à lui afin d’assurer la relève de Luis Suarez. Le Belge connait très Chelsea puisqu’il y a effectué un bref passage entre 2011 et 2013. Placardisé par ses différents entraineurs (Villas-Boas et Roberto Di Matteo), il n’avait alors disputé que 15 matches sous le maillot bleu.