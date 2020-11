Chelsea : 2000 supporters autorisés à Stamford Bridge

e Premier ministre britannique - Boris Johnson - avait annoncé un retour limité du public dans les stades dans les zones d'Angleterre les moins touchées par la pandémie, après la fin du confinement le 2 décembre.

Un choc face à Tottenham pour Chelsea, dimanche à Stamford Bridge



À la suite de la déclaration du secrétaire à la Santé Matt Hancock à la Chambre des communes plus tôt dans la journée, décrivant quelles régions d'Angleterre seront soumises à quels niveaux de restrictions après le 2 décembre, le Chelsea Football Club sera autorisé à accueillir les supporters de retour à Stamford Bridge le mois prochain.

Le statut de niveau 2 de Londres signifie que jusqu'à 2000 supporters seront autorisés à assister au match de Premier League à domicile contre Leeds United le samedi 5 décembre, sous réserve de l'approbation des autorités locales compétentes.

Nous sommes ravis que certains fans puissent revenir et nous attendons avec impatience un stade complet lorsque le moment sera venu.

De plus, les supporters locaux seront également autorisés au match WSL féminin de Chelsea contre West Ham à Kingsmeadow le dimanche 6 décembre.

Il n'est pas nécessaire de contacter le club pour les détails à ce stade.

Plus d'informations seront bientôt disponibles et nous les communiquerons à nos fans dans les plus brefs délais."

Avec la pandémie de coronavirus à travers le monde, le football doit, depuis plusieurs semaines, se passer de son essence, ses supporters. Toutefois, en Angleterre, le bout du tunnel est proche. Lundi, lCe jeudi, Chelsea, suite aux annonces du secrétaire d'Etat à la Santé, Matt Hancock, a ouvert la porte à un retour des supporters du côté de Stamford Bridge, l'antre des Blues. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club anglais indique :Sur le plan purement sportif, l'équipe dirigée par Frank Lampard occupe la troisième position de Premier League à deux points des deux leaders, Tottenham et Liverpool. Dimanche, c'est justement contre les Spurs de José Mourinho que Chelsea va jouer (17h30) pour le choc de la dixième journée du championnat d'Angleterre.