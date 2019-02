Championship: Le club de Bolton bientôt vendu?

A la lutte pour sa survie en Championship (23e et avant-dernier), Bolton est bien loin de ses années glorieuses. Si bien qu'aujourd'hui, Ken Anderson songe plus que sérieusement à revendre le club dont il est propriétaire. Un consortium basé en Angleterre devrait prendre la relève.

Arrivé en mars 2016, Anderson avait réussi à faire remonter le club, de la League One vers le Championship, dès sa première année aux manettes. Mais depuis, les Bolton Wanderers ne parviennent pas à faire mieux que de survivre dans l'anti-chambre de la Premier League.

Conscient qu'une page devait se tourner, Anderson a ainsi déclaré: "Je suis le premier à reconnaître que le club a besoin de quelqu'un capable d'amener plus de ressources financières. Je suis conscient que je dois amener le club plus haut, et je tiens à assurer tout le monde que je fait mon maximum pour cela." Un maximum qui devrait donc passer par une revente de l'ancien club de Nicolas Anelka, Youri Djorkaeff, Jay-Jay Okocha et autre Fernando Hierro.