Championship : La Premier League, ça se mérite !

Qui succèdera à Leeds, West Bromwich Albion et Fulham , promus en Premier League l’an dernier ? Leader, Norwich a perdu une belle occasion de s’envoler en tête du classement du Championship mardi sur la pelouse de Milwall , où les hommes de Daniel Farke ont concédé un deuxième match nul et vierge consécutif. Mais le technicien allemand, premier entraîneur non-originaire des îles Anglo-Celtes de l’histoire des Canaries, a de quoi rester confiant. "On est toujours premiers. On n’a pas réussi à marquer lors des deux derniers matchs, mais c’était deux matchs compliqués, a-t-il expliqué après la rencontre. Et c’est quelque chose de normal. C’est le Championship, il y a 46 matchs et durant ces 46 matchs il y a toujours une période où c’est un peu plus compliqué de convertir ses occasions et de se montrer plus tueur."



Et Farke sait de quoi il parle, lui qui a déjà fait remonter Norwich en Premier League il y a deux ans, avant de redescendre immédiatement. Teemu Pukki est toujours là, et le buteur finlandais (11 réalisations) et ses coéquipiers vont disputer un choc vendredi sur la pelouse de Swansea, un troisième qui pointe à cinq points mais avec un match en moins. Les Gallois sont eux redescendus au deuxième échelon en 2018, et sont actuellement en grande forme. Ils sont sur une série de neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues et possèdent, de loin, la meilleure défense du championnat, avec seulement 15 buts encaissés. Opposés à Manchester City la semaine prochaine en huitièmes de finale de la Cup, André Ayew (8 buts) et les Swans espèrent bien réussir à retrouver l’élite, après avoir échoué contre Brentford en demi-finale des play-offs. Attention à Brentford !

Une équipe de Brentford battue l’an dernier par Fulham lors de la finale pour la montée, et qui affiche une forme encore plus éclatante que Swansea , qu’elle a dépassé grâce à son succès de mercredi face à Bristol (3-2) . Deuxième à quatre points de Norwich, avec un match en moins, elle possède la meilleure attaque du Championship (48 buts), le meilleur buteur, Ivan Toney (20 buts), et affiche une série d’invincibilité en championnat de 1 9 matchs.



Un concurrent plus que sérieux pour l’accession directe, même s’il ne faut pas non plus oublier les deux autres virtuels barragistes suivants, Reading et Watford, qui ne comptent que trois points de retard sur Swansea. Aujourd’hui sixième et dernier barragiste, Bournemouth, qui vient de se séparer de son entraîneur Jason Tindall après quatre défaites de rang, pointe déjà à cinq longueurs du duo précité, et reste sous la menace de ses poursuivants, Middlesbrough (7e), à deux points, et Blackburn (8e) et Bristol (9e), seulement trois points derrière. Autant dire que la course pour l’accession en Premier League pourrait être indécise jusqu’au bout.