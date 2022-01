Ce que Ronaldo reproche à ses coéquipiers de MU

Cristiano Ronaldo commence à perdre patience face à la succession des prestations erratiques de son équipe de Manchester United. Le Portugais ne supporterait plus le décevant visage proposé, mais aussi et surtout le manque de professionnalisme de ses jeunes coéquipiers. Il l’a fait savoir à demi-mot dans une interview accordée à Sky Sports, et il s’est aussi grandement plaint en privé.

Cristiano Ronaldo n’arrive pas à transcender les jeunes

A en croire ce que révèle le Mail Sport, CR7 se sent frustré du fait que personne n’écoute ses conseils. En outre, il est en colère parce qu’il est toujours le premier à arriver au centre d’entrainement et le dernier à en repartir. L’exigence qu’il a tenté de ramener à Carrington n’a manifestement pas été contagieuse et c’est ce qui l’irrite en premier lieu.

En raison de ce laisser-aller évident, le Portugais a jugé bon de s’exprimer en public. Il espère désormais que son coup de gueule va porter ses fruits et qu’il y aura une remise en question générale. Si cette prise de parole n’a pas l’effet escompté, il est fort possible que le second séjour du quintuple Ballon d’Or du côté d’Old Trafford sera moins long que prévu.