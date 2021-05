Ce club qui convoitait Upamecano

Dayot Upamecano a raconté à The Athletic à quel point il était proche de devenir un joueur de Manchester United à l'époque où il n'avait que 17 ans. Mais le défenseur français a décidé de ne pas brûler les étapes et s'est engagé avec le club autrichien de Liefering, snobant les Red Devils au passage. Upamecano n'a passé qu'une saison avec Liefering avant de se rendre à Salzbourg et finalement à Leipzig en janvier 2017.

Manchester United snobé à 17 ans

« J'étais un jeune garçon. Je voulais signer pour eux tout de suite. Manchester United ! Mais mes parents m'ont pris à part et m'ont dit : 'Réfléchissons bien à ça'." Le joueur de 22 ans est désormais sur le point de faire le grand saut et de signer pour le Bayern Munich contre un chèque culminant à 42,5 millions d'euros. Il y rejoindra son actuel entraîneur à Leipzig Julian Nagelsmann. "Je ne savais pas qu’il y irait aussi lorsque j’ai accepté de rejoindre le Bayern. C’est amusant de voir comment cela a fonctionné. Julian est un manager incroyable. Il vous montrera une vidéo chaque jour pour vous aider à vous développer."