Carnet noir : Disparition de l'ancien entraîneur Jozef Venglos

Aston Villa is deeply saddened to learn of the passing of our former manager Dr Jozef Vengloš, who has died at the age of 84.

The thoughts of everyone at the club are with Jozef’s family and friends at this incredibly difficult time.



Sept championnats différents

C'est le Celtic Glasgow, suivi d'Aston Villa, qui a annoncé la disparition publiquement. Jozef Venglos, ancien entraîneur de football, est décédé mardi à l'âge de 84 ans. En tant que technicien, il a été au poste de sélectionneur dans plusieurs pays. D'abord l'Australie, de 1967 à 1969. Puis dans son pays natal, la Tchécoslovaquie, où il est, dans un premier temps, entraîneur adjoint de Vaclav Jezek. À ses côtés, il remporte l'Euro 1976. Puis il devient l'entraîneur principal une première fois de 1978 à 1982, et une deuxième fois, de 1988 à 1990. La Tchécoslovaquie est dissoute, la République tchèque et la Slovaquie se forment. L'occasion pour Jozef Venglos de devenir l'un des tout premiers sélectionneurs de cette dernière, et ce de 1993 à 1995. Au fil des années, le Slovaque a alterné entre entraîneur en sélection et entraîneur en club.Dans sa carrière, Jozef Venglos a entraîné dans sept championnats différents au total. Au tout début, il a coaché plusieurs petites équipes australiennes. Avant de rentrer chez lui en 1973, en Tchécoslovaquie, pour devenir l'entraîneur du Slovan Bratislava. Avec ce club, il obtient deux titres de champions, en 1974 et 1975. Par la suite, il débarque au Portugal pour entraîner le Sporting Lisbonne en 1983. Il ne reste qu'un an là-bas. Autre championnat par lequel le Slovaque est passé, la Premier League. Jozef Venglos a coaché Aston Villa lors de la saison 1990-1991 et est ainsi devenu le premier entraîneur non britannique à évoluer en Premier League. Après cette année en Angleterre, il est recruté par l'équipe turque du Fenerbahce. Cette fois-ci, il y reste deux saisons, soit jusqu'en 1993. Il file ensuite en Scottish Premiership où il s'occupe du Celtic Glasgow lors de la saison 1998-1999. Enfin, dernier club en tant qu'entraîneur, le Jef United, au Japon en 2002. Bien qu'il ne soit jamais resté très longtemps dans un club, Jozef Venglos possède un riche CV et restera dans la mémoire des clubs par lesquels il est passé.