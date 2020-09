Carabao Cup : Tottenham qualifié sans jouer

Les Spurs n'avaient sûrement pas besoin mais ils ne s'en plaindront pas. Mardi, les hommes de José Mourinho auraient dû affronter le modeste club de quatrième division anglaise de Leyton Orient dans le cadre des 16eme de finale de la Carabao Cup, mais le match n'a pas pu se dérouler à cause de cas positifs à Leyton. Trois jours après cette rencontre non jouée, l'English Football League (EFL) a décidé de disqualifier la formation de League Two. "Le bureau de la EFL a déterminé que, conformément à la règle 5.1 de la Carabao Cup, le club n'était pas en mesure de remplir ses obligations de terminer le match", a conclu l'instance dans un communiqué.De ce fait, les Spurs de Tottenham accèdent directement en 8es de finale où ils rencontreront à domicile Chelsea, vainqueur mercredi de Barnsley (Championship) sur le score de 6-0 avec notamment un triplé de la recrue Kai Havertz et un but d'Olivier Giroud. Leyton Orient, qui se voit donc sortir de la compétition sans prendre part à son seizième de finale, ne jouera pas non plus son match de championnat prévu ce samedi contre Walsall.